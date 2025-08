La Lazio in Turchia: gli infortuni di Patric e Gigot condizionano il lavoro di Sarri

Lazio, emergenza in difesa: gli infortuni di Patric e Gigot condizionano il lavoro di Sarri per il reparto arretrato

Un piacevole vento soffia sul centro sportivo Turgay Ciner, dove la Lazio sta lavorando per raggiungere la migliore condizione fisica e trovare quegli automatismi utili per la prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra ha svolto una seduta di scarico in mattinata, seguita da un lavoro in campo, prima di godersi il pomeriggio libero. La missione turca del gruppo di Sarri continuerà con il 4-3-3, e al momento non sono arrivati segnali di cambi tattici imminenti.

Il tecnico deve fare i conti con diverse assenze nel reparto difensivo: Patric e Gigot non sono con il gruppo. L’ex Barcellona B, che Sarri stima moltissimo, si è fermato per una lesione muscolare di media entità al retto femorale sinistro, con uno stop stimato in un mese. Il suo infortunio, che arriva dopo una stagione in cui ha collezionato 18 presenze, potrebbe offrire una nuova chance a Gigot. Il francese, riscattato dall’Olympique Marsiglia a giugno, era scivolato indietro nelle gerarchie, diventando il quinto centrale. Ora, bloccato da una lombosciatalgia, potrebbe rivedere cambiare il suo scenario e avere nuove opportunità, soprattutto considerando che era uno degli elementi a rischio taglio dalla lista.