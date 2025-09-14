Lazio, il dubbio amletico di Sarri verso il Sassuolo. Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve su questa decisione di formazione

In vista della delicata trasferta contro il Sassuolo, in programma oggi pomeriggio alle 18:00, la Lazio di Maurizio Sarri si presenta con una formazione quasi definita, ma con un grande dubbio che attanaglia il tecnico nel cuore del centrocampo. Tra titolari assodati e alcune scelte obbligate, resta infatti un’incognita fondamentale su chi affiancherà Guendouzi e il regista designato per la partita. Il ballottaggio è serrato e riguarda due profili diversi: da una parte Fisayo Dele-Bashiru, dall’altra Mohamed Belahyane.

Sulla carta, il centrocampista nigeriano parte leggermente favorito, forte della continuità acquisita nelle ultime uscite che lo vedrebbe puntare alla terza presenza da titolare consecutiva. Tuttavia, la sua candidatura è seriamente minata dalle sue condizioni fisiche, un fattore che lo stesso Sarri ha sottolineato con parole forti e inequivocabili in conferenza stampa. Il “Comandante” ha definito Dele-Bashiru come “disintegrato dal tour de force con la Nigeria“, un’espressione che non lascia spazio a interpretazioni e che certifica la grande stanchezza del giocatore dopo gli impegni con la sua nazionale.

Questa situazione apre prepotentemente le porte a Belahyane. L’allenatore ha ammesso la possibilità di vederlo in campo, se non oggi, nel prossimo futuro. Per il giovane franco-marocchino, ex Verona, si tratterebbe di un’occasione importantissima: sarebbe la sua prima volta da titolare con Sarri e la sua seconda apparizione assoluta con la maglia biancoceleste, dopo lo spezzone giocato ad aprile in casa dell’Atalanta.

La potenziale scelta di Belahyane non sarebbe dettata solo dalla necessità di far rifiatare il compagno, ma anche da una precisa logica tattica. Con la panchina di Nicolò Rovella data ormai per certa, Sarri ha bisogno di palleggiatori rapidi in mezzo al campo. L’inserimento di Belahyane potrebbe essere finalizzato proprio a facilitare una circolazione della palla più veloce e fluida, compensando così l’assenza del metronomo titolare. La pressione del giovane franco-marocchino è forte, e la decisione finale di Sarri rimane in bilico fino all’ultimo.