 Lazio, emergenza rientrata ma restano i dubbi: Sarri valuta Vecino, Zaccagni e il ritorno al 4-3-3. Le ultimissime
Zaccagni
Zaccagni

Lazio, Maurizio Sarri tra i rientri e i nodi tattici: Vecino, Zaccagni e il modulo da scegliere. Tutti gli aggiornamenti

L’Atalanta è ormai alle porte e le valutazioni tattiche di Sarri entrano nella fase decisiva. Molto dipenderà dalle condizioni dei rientranti: la rifinitura di domani mattina darà le ultime risposte. Buone notizie dall’infermeria: Dia è recuperato, Vecino torna tra i convocati, Zaccagni si allena in gruppo per il secondo giorno consecutivo rientrando in anticipo rispetto alle previsioni, mentre Marusic ha smaltito la lesione muscolare e si candida per la fascia destra.

Il tecnico dovrà rinunciare a Rovella, Castellanos, Pellegrini, Dele-Bashiru e Gigot. Restano due le opzioni di modulo: confermare il 4-2-3-1 visto contro Genoa e Torino oppure tornare al 4-3-3, lo schema di riferimento stagionale. Quest’ultima soluzione appare favorita: a centrocampo l’emergenza è rientrata e la linea a tre potrebbe essere composta da Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi, con alternative come Belahyane e Vecino.

In attacco, il rientro di Zaccagni apre un ballottaggio con Pedro e Noslin: lo spagnolo parte leggermente avanti, mentre il capitano potrebbe essere gestito con prudenza in vista del big match con la Juventus. A destra dovrebbe agire Cancellieri, al centro Dia – nonostante i recenti problemi alla caviglia – e in difesa confermata la coppia Gila-Romagnoli con Tavares a sinistra. Sulla corsia opposta resta aperto il duello tra Marusic e Lazzari. L’ultima seduta di allenamento sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi.

