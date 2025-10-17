Lazio, sorpresa Zaccagni: recupero lampo! Sarri è tentato di rischiare per un motivo

Lazio, sorpresa Zaccagni: recupero lampo! Sarri è tentato di rischiarne l’impiego da titolare per un motivo specifico… Cosa filtra

Una sorpresa che potrebbe cambiare i piani di Maurizio Sarri e accendere le speranze dei tifosi. Ieri, durante la doppia seduta di allenamento, Mattia Zaccagni non si è limitato a un lavoro differenziato, ma ha addirittura partecipato attivamente alle prove tattiche con il resto del gruppo. Un segnale fortissimo, che testimonia la grande voglia del giocatore di tornare protagonista: l’obiettivo non è semplicemente tornare tra i convocati e sedersi in panchina, ma scendere in campo dal primo minuto e riprendere il filo del discorso interrotto bruscamente.

Tuttavia, lo staff tecnico e medico predica la massima cautela. La lesione all’adduttore è stata smaltita in appena quattordici giorni, un recupero a tempo di record che però espone l’atleta a significativi rischi di ricaduta. Tre allenamenti a pieno regime sono considerati sufficienti per un impiego part-time, ma concedergli una maglia da titolarefin da subito rappresenterebbe un vero e proprio azzardo.

Sarri è combattuto. Da un lato la prudenza, dall’altro la consapevolezza di avere un disperato bisogno delle qualità del suo esterno, l’uomo capace di creare superiorità numerica e spaccare le difese avversarie. I numeri, del resto, parlano chiaro: Mattia è il terzo giocatore biancoceleste per dribbling riusciti, dietro soltanto a specialisti come Pedro (6), pronto a agire da trequartista alle spalle del redivivo Dia, e Tavares (11), appena rientrato dagli impegni con il Portogallo, dove è subentrato nella sfida pareggiata 2-2 contro l’Ungheria, macchiata da una sua sbavatura difensiva. Lo riporta Il Messaggero.

Al momento, l’alternativa più concreta porta il nome di Basic, che resta in vantaggio nel ballottaggio per una maglia nel 4-2-3-1 (o 4-4-1-1). La scelta del croato garantirebbe una maggior copertura e più equilibrio tattico. La tentazione Zaccagni, però, rimane forte nella mente del tecnico, che si prenderà tutto il tempo necessario per sciogliere un dubbio tanto rischioso quanto affascinante.

