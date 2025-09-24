Lazio, previsto un doppio confronto per risolvere il caso Tavares: i dettagli

Lazio, previsto un doppio confronto per risolvere il caso Tavares, deflagrato durante e subito dopo il derby: i dettagli

La tregua è finita. Dopo due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri per smaltire la rabbia e la delusione del derby, la Lazio si ritrova oggi pomeriggio a Formello per iniziare a preparare la delicata trasferta di lunedì sera contro il Genoa. Quella che inizia oggi, però, non sarà una settimana come le altre. Prima di pensare alla tattica, il tecnico dovrà affrontare e sanare le profonde fratture emerse all’interno dello spogliatoio.

Il clima è pesante. Il confronto che Sarri avrà con la squadra prima dell’allenamento avrà un peso specifico enorme, perché dovrà essere il punto di partenza per ricompattare un gruppo scosso e diviso. Domenica, subito dopo la sconfitta, ci sono già stati due accesi confronti interni, uno durante l’intervallo e l’altro a fine partita. Al centro delle critiche è finito Nuno Tavares, colpevolizzato non solo per l’errore tecnico che ha spianato la strada alla Roma, ma soprattutto per la sua reazione, definita “poco orgogliosa”, dopo essere stato sostituito da Pellegrini.

Un atteggiamento che ha irritato i senatori della squadra, con Mattia Zaccagni che non ha risparmiato frecciate al compagno, sia in campo che nelle interviste post-partita. Per questo, uno dei primi passi per ritrovare la serenità sarà un chiarimento diretto tra i due, un faccia a faccia necessario per chiudere il caso e guardare avanti.

La missione di Sarri e della società è chiara: trasformare la rabbia in energia positiva e riunire il gruppo. È l’unico modo per affrontare le prossime, difficili sfide contro Genoa e Torino in una situazione di totale emergenza, tra infortuni e squalifiche. Prima ancora che un allenatore, Sarri dovrà essere uno psicologo per evitare che la sua Lazio si disgreghi.