Lazio, le dimissioni di Mezzaroma creano scompiglio! Il nuovo ruolo all’interno dell’organigramma

Lazio, la dottoressa Mezzaroma pronta a diventare presidente di una nuova fondazione: cosa sta avvenendo nel club capitolino

Negli ultimi giorni, le dimissioni della dottoressa Cristina Mezzaroma dalla Lazio hanno suscitato molte discussioni e interrogativi. La decisione ha lasciato spazio a numerose speculazioni riguardo al suo futuro, in particolare sul suo ruolo all’interno della società capitolina, squadra di cui il marito, Claudio Lotito, è il presidente.

Lazio, un nuovo incarico in vista per Mezzaroma?

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Cristina Mezzaroma sarebbe pronta a ricoprire un ruolo di rilievo come presidente di una nuova fondazione all’interno del club. Sebbene non siano ancora giunte conferme ufficiali, la notizia ha già generato molta curiosità e attesa. Questo possibile nuovo incarico potrebbe segnare una svolta importante nella sua carriera e nel panorama organizzativo della Lazio, con una figura di spicco chiamata a rafforzare ulteriormente il legame tra il club e la comunità.

Restano quindi da chiarire i dettagli riguardanti questa nuova fondazione e su quale sarà il suo scopo all’interno del club biancoceleste. L’interesse è crescente e si attendono ulteriori novità nei prossimi giorni. Quello che è certo è che la moglie del Presidente non ha intenzione di allontanarsi dal mondo della Lazio, ma anzi, sembra pronta a continuare a contribuire al suo sviluppo sotto una nuova forma.