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Lazio, incubo da palle inattive! La difesa trema sulle situazioni da fermo: i numeri
Lazio, la difesa biancoceleste trema sulle situazioni da fermo in questa stagione ancora da scrivere! I numeri sulle palle inattive
Il tallone d’Achille della Lazio in questa stagione ha un nome preciso: palle preventive e calci piazzati. La retroguardia biancoceleste sta evidenziando una vulnerabilità preoccupante ogni volta che il gioco si ferma, esponendo la squadra a rischi costanti che ne minano la solidità difensiva. Secondo quanto analizzato da Il Messaggero, i numeri confermano un trend tutt’altro che rassicurante per l’undici capitolino.
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La statistica che condanna la Lazio
Analizzando i dati nel dettaglio, emerge una criticità evidente: escludendo i tiri dal dischetto, circa una rete ogni cinque incassata dalla formazione di Sarri scaturisce da una situazione da fermo. Questo dato mette in luce una difficoltà cronica nella marcatura a uomo e nel posizionamento a zona all’interno dell’area di rigore, fattori che hanno pesato enormemente sul bilancio dei gol subiti finora.
Percentuali e numeri della difesa della Lazio
In termini assoluti, il peso dei calci piazzati è impressionante. Su un totale di trentadue reti incassate dalla Lazio nel corso della stagione, ben sette sono arrivate proprio su palla inattiva. Questa statistica si traduce in una percentuale pari al 22% del totale, un valore decisamente alto per una squadra che punta ai vertici della classifica e che solitamente fa dell’organizzazione difensiva il suo punto di forza.
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