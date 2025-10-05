Lazio, altro show di Diego Gonzalez: gol e assist contro il Juarez. Il paraguaiano di proprietà del club biancoceleste continua a stupire in Messico

Un talento che sboccia, un’esplosione di classe che fa sorridere anche a Formello. Diego González si è preso il Messico. L’esterno paraguaiano, in prestito dalla Lazio, sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia dell’Atlas, dimostrando tutto quel potenziale che nella Capitale si era solo intravisto a livello di Primavera.

L’ultima sua prodezza è arrivata nel match vinto per 3-1 contro il Juarez, in cui il classe 2003 è stato semplicemente devastante, mettendo a referto un gol e un assist. Una prestazione da leader che ha aggiornato il suo già impressionante bottino stagionale: in questo avvio di campionato, González ha già raggiunto quota cinque reti e cinque assist, una “doppia doppia” che certifica la sua importanza cruciale nell’attacco del club messicano.

Per il giovane attaccante, l’avventura in Messico rappresenta una vera e propria rivincita. Dopo aver faticato a trovare spazio in prima squadra con la Lazio, chiuso da una folta concorrenza, il prestito si è rivelato la scelta perfetta per garantirgli continuità e fiducia. Ora, a suon di prestazioni eccellenti, sta dimostrando di essere un giocatore pronto per il grande calcio.

Il suo futuro è un bivio che si deciderà nei prossimi mesi. L’Atlas ha un’opzione di riscatto da poter esercitare entro il 31 dicembre 2025. Se il club messicano decidesse di investire su di lui, per la Lazio si tratterebbe di una plusvalenza economica importante. In caso contrario, a gennaio Sarri si ritroverebbe in rosa un giocatore trasformato: un “nuovo acquisto” maturo, consapevole dei propri mezzi e pronto a giocarsi finalmente le sue carte anche in Serie A.