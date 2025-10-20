 Lazio, Provedel ironico: «Mi manca segnare, ma spero che...»
Lazio, Provedel ironico: «Mi manca segnare, ma spero che...»

Lazio, Provedel ironico: «Mi manca segnare, ma spero che…»

Lazio, Provedel protagonista contro l’Atalanta: «Conta l’intesa con i compagni, voglio continuare a crescere». Le parole dell’estremo difensore

La Lazio esce dal Gewiss Stadium con un punto importante, frutto dello 0-0 contro l’Atalanta. Un pareggio che permette ai biancocelesti di dare continuità ai risultati, ma che lascia anche la consapevolezza di poter migliorare in fase offensiva. Tra i protagonisti del match c’è stato senza dubbio Ivan Provedel, autore di diverse parate decisive che hanno tenuto in piedi la squadra di Maurizio Sarri nei momenti più delicati della gara.

Intervistato ai microfoni di Dazn al termine della partita, il portiere della Lazio ha analizzato la prestazione personale e quella collettiva:

«La parata più facile può essere quella più insidiosa. Era una partita difficile, sapevo che l’Atalanta avrebbe concluso molto verso la porta, per le loro caratteristiche, ma io sono in campo per questo. C’è stata quella palla su cui mi sono un po’ incartato, ma per fortuna è andata bene».

Provedel: «Il rendimento del portiere dipende dal gruppo»

Il numero uno biancoceleste ha poi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e dell’intesa con i compagni, un aspetto che considera fondamentale per la crescita personale e collettiva della Lazio:

«Se i compagni giocano meglio e prendono loro il premio, è meglio così. Penso che il rendimento di un portiere sia legato a come si trova con la squadra e a come si lavora durante la settimana. Quello che conta davvero è l’intesa con i compagni. Io spero solo di continuare a crescere e migliorare, giorno dopo giorno». LEGGI ANCHE >>> Pagelle Atalanta Lazio, i TOP e FLOP della partita di Serie A

