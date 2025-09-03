Lazio, Dia ha mandato questo messaggio a Sarri. L’attaccante senegalese è penalizzato dal modulo ma…

La vittoria casalinga contro il Verona ha regalato alla Lazio non solo tre punti fondamentali, ma anche il sorriso ritrovato dei suoi attaccanti. In una serata in cui i riflettori erano tutti per Taty Castellanos, autore di una prestazione da protagonista, ha trovato modo di brillare anche Boulaye Dia, che con un gol tanto atteso ha bussato prepotentemente alla porta di Maurizio Sarri. Per entrambi, la rete ha significato la fine di un’estate a secco, un digiuno che durava dalle amichevoli estive e che si era prolungato fino al debutto in campionato a Como.

La rete dell’attaccante senegalese, subentrato al 78′, è stata un piccolo capolavoro di tempismo e tecnica. Appena quattro minuti dopo il suo ingresso, ha sfruttato un assist perfetto del giovane Belahyane con un movimento da centravanti puro, chiudendo il poker biancoceleste e scacciando i fantasmi. Una liberazione per lui e per i tifosi, che lo attendevano al varco.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la situazione di Dia è radicalmente cambiata con il passaggio al 4-3-3 di Sarri. Non più partner d’attacco di Castellanos, come accadeva nel sistema di Baroni che lo vedeva agire da trequartista, ma sua diretta alternativa per un’unica maglia al centro del tridente. Un cambiamento tattico che lo ha inevitabilmente penalizzato in termini di spazio e continuità.

Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare. Questo gol non è solo una statistica, ma un chiaro messaggio lanciato al suo allenatore: Dia è pronto a lottare per ribaltare le gerarchie. Le sue ambizioni sono duplici: riconquistare un ruolo di primo piano nella Lazio e guadagnarsi la convocazione per la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio, per la quale il CT del Senegal, Aliou Diallo, lo ha già inserito nella lista dei pre-convocati. Castellanos resta in pole position, ma la stagione è lunga e ricca di impegni. Con questo gol, Boulaye Dia ha riaperto ufficialmente la competizione, pronto a scrivere nuove pagine da protagonista con l’aquila sul petto.