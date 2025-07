Lazio, quali sono le condizioni di Dia? L’attaccante si è allenato di nuovo a parte: prosegue il lavoro

Lazio, come sta Dia? L’attaccante biancoceleste si è allenato di nuovo a parte: prosegue il lavoro verso il recupero

Boulaye Dia, attaccante senegalese della Lazio classe 1996, continua il suo percorso di recupero dopo l’infortunio accusato nell’amichevole contro la formazione Primavera. Da quel momento, il centravanti ex Salernitana non ha più preso parte agli allenamenti di gruppo, svolgendo lavori personalizzati per ritrovare la migliore condizione fisica.

L’allenatore Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo gioco verticale e la valorizzazione dei talenti offensivi, ha spiegato le condizioni del giocatore durante la sua conferenza di presentazione a Formello: “Ha perso un colpo, ha fatto la risonanza, sono state escluse lesioni tendinee e ossee. Ha anche ripreso a corricchiare”. Una dichiarazione che, pur escludendo complicazioni gravi, conferma la necessità di proseguire con cautela nel percorso di recupero.

Durante il dodicesimo giorno di ritiro, nella doppia seduta svolta dalla squadra, Dia ha continuato ad allenarsi in modo differenziato sul campo centrale del centro sportivo biancoceleste. Il calciatore ha eseguito esercizi di resistenza e lavoro aerobico sotto la supervisione dello staff medico, evitando situazioni di stress muscolare o di contatto diretto.

Previsioni sul rientro e tournée in Turchia

Il numero 10 della Lazio non sarà disponibile per l’amichevole contro l’Avellino prevista nel weekend, ma secondo quanto trapela da ambienti vicini allo staff tecnico, potrebbe aggregarsi alla squadra già da martedì prossimo per la mini-tournée in Turchia. Un’occasione utile per valutare la sua evoluzione in un contesto meno competitivo ma comunque utile per il rodaggio.

Maurizio Sarri resta fiducioso e attende il completo recupero del suo attaccante, che ha mostrato segnali positivi in questi giorni. L’obiettivo rimane quello di riportare Dia al centro dell’attacco biancoceleste in vista dell’inizio della stagione, con l’auspicio di poterlo vedere protagonista già dalle prime giornate di campionato.