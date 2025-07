Lazio, parla Di Gennaro: «Sono curioso di Sarri. Dopo la sfuriata per il mancato mercato, ha ripreso a lavorare...»

Lazio, Di Gennaro non ha dubbi: «Sono curioso di Sarri. Dopo la sfuriata per il mancato mercato, ha ripreso a lavorare…». Le sue dichiarazioni

Nel corso di un intervento ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Nazionale italiana e oggi stimato opinionista calcistico, ha offerto la sua personale lettura sui profili degli allenatori di Serie A più interessanti della stagione 2025/26. Le sue parole hanno acceso il dibattito tra gli appassionati, offrendo spunti preziosi sulla direzione che sta prendendo il calcio italiano.

Durante la trasmissione, Di Gennaro ha indicato Maurizio Sarri tra i tecnici che più lo incuriosiscono. L’allenatore della Lazio, noto per il suo stile di gioco votato al possesso palla e alla costruzione dal basso, continua ad affascinare per l’identità tattica che riesce a imprimere alle sue squadre.

Sarri, 66 anni, vanta esperienze con club di alto profilo come Napoli, Chelsea e Juventus, e ha spesso diviso l’opinione pubblica per la sua visione rigorosa e a volte controcorrente. Il suo progetto alla Lazio sembra avere basi solide e una rosa in grado di seguire i suoi dettami con disciplina. Con una stagione ricca di incognite e promesse, la curiosità attorno ai protagonisti delle panchine non può che crescere. Gli occhi sono puntati su chi saprà coniugare idee e risultati.

PAROLE – «Sono curioso di Sarri. Dopo la sfuriata per il mancato mercato, ha ripreso a lavorare e vedremo”.

Per me Allegri inciderà, arriverà tra i primi 4, lo dico già ora. Poi un po’ tutti devono dimostrare. Conte ha fatto una squadra mostruosa, anche per la Champions. Poi c’è Chivu, che è quasi una scommessa, vista la grandezza della squadra, Gasperini alla Roma, un po’ preoccupato della rosa, Juric all’Atalanta. Sono tutti in discussione, anche Conte. Quest’anno è il favorito. Allegri sono convinto che darà un contributo importante, ha solo il campionato e può essere un aiuto per lui»