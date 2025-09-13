 Lazio, si punta sull'effetto derby per battere il record di abbonamenti dell'era Lotito. I dettagli
Lotito
Ci Roma 19/03/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Lazio, si punta sull’effetto derby per battere il record di abbonamenti dell’era Lotito. È ormai certa la riapertura dei tagliandi stagionali

Un fenomeno di passione, una dimostrazione di fede che va oltre ogni risultato. Il tifo della Lazio in questa stagione sta scrivendo una pagina di storia, come testimoniano i numeri eccezionali della campagna abbonamenti. Ad oggi, sono state sottoscritte ben 29.163 tessere, un traguardo che segna il secondo miglior risultato di sempre nell’era del presidente Claudio Lotito.

Questo dato è di per sé straordinario, ma acquista ancora più valore se si considera il record che sta per essere battuto. Il primato attuale risale alla stagione 2023/24, quando, sull’onda dell’entusiasmo per il secondo posto conquistato da Maurizio Sarri e il ritorno in Champions League, si raggiunse la cifra record di 30.333 abbonati. Un traguardo che sembrava irripetibile, ma che ora è destinato a essere superato. La proiezione, infatti, è certissima: entro lunedì prossimo, il popolo biancoceleste infrangerà quel muro, stabilendo un nuovo, storico primato di fedeltà.

Ma la strategia del club non si ferma qui. La dirigenza ha già pianificato un’ulteriore mossa per capitalizzare l’entusiasmo della piazza: è stata decisa la riapertura della campagna abbonamenti per un giorno, il 22 settembre. La scelta della data non è casuale, ma studiata nei minimi dettagli. Si tratta, infatti, del giorno immediatamente successivo al sentitissimo derby contro la Roma. Lo scrive Il Messaggero.

La speranza della società è chiara: cavalcare l’onda emotiva di un’eventuale vittoria nella stracittadina per spingere ancora più in alto il numero definitivo delle tessere. Un trionfo contro i rivali di sempre potrebbe innescare un’ultima, travolgente corsa all’abbonamento, trasformando una campagna già da record in un plebiscito di amore per i colori biancocelesti.

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.