Lazio, dodici anni fa il derby per Gabriele VIDEO

Il 19 marzo del 2008 andava in scena all’Olimpico il derby della Capitale in onore di Gabriele Sandri. Lo decise Behrami

Il 19 marzo, oltre ad essere il giorno in cui si festeggiano tutti i papà, per i tifosi della Lazio non sarà mai un giorno come gli altri.

12 anni fa, nella pancia dell’Olimpico, le due squadre di Roma si affrontavano in una partita senza precedenti. Quel derby non fu come tutti gli altri, ebbe un sapore speciale. Era la prima stracittadina dopo la scomparsa di Gabriele Sandri, tifoso biancoceleste e nel prepartita i due capitani (Rocchi e Totti ndr) andarono sotto la Curva Nord per omaggiare la memoria del ragazzo. La partita si giocò in un clima surreale e dalla fine la spuntò la prima squadra della Capitale con la rete nei minuti finali di Valon Behrami. Oggi la società ha deciso di ricordare la partita con un breve video sui social.