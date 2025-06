Lazio, Delio Rossi: «Spalletti sa lavorare meglio sul singolo. Su Raspadori ed Isaksen? Ecco cosa penso»

Lazio, l’ex tecnico biancoceleste Delio Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attualità capitolina e sulla Nazionale

Uno degli ex allenatori della Lazio rimasto sempre aggiornato sull’attualità biancoceleste è Delio Rossi il quale è intervenuto in collegamento a ‘NMM’per prendere parola circa la nazionale e la squadra di Sarri in Serie A. Ecco le sue parole poi riportate da Radiosei:

SPALLETTI – «Spalletti? Ho grandissima stima di Luciano, è un allenatore importante e che ha fatto bene in carriera. Lui sa lavorare anche sul singolo, forse non è riuscito a far esprimere al meglio. E’ uscito con grande dignità, anche lasciando con l’ultima panchina da esonerato. Non ne esce bene a livello tecnico, non a livello umano. Gattuso? Io gli voglio bene, ma al netto dei sentimentalismi, non vedo perché ci stia male in questa Nazionale. Sa come ci si rapporta con i giocatori, ma il problema della Nazionale non è chi la guida, esattamente come non lo era Spalletti».



RASPADORI – «Raspadori è un giocatore con delle qualità, devo dire che si esprime meglio come seconda punta dietro al centravanti. Può essere un falso nove, un centravanti di movimento. Non si tratta di un crack, ma di un giocatore nel giro della Nazionale. Non credo che cambi la vita alla Lazio giocare con Raspadori cedendo Taty. Non è un cambio che stravolge nulla, ma cambiano le caratteristiche dei due. Lo vedrei bene anche come mezzala nel 4-3-3, ovviamente con caratteristiche offensive».

ISAKSEN – «Ala destra? E’ più facile trovare una scommessa da impiegare alle spalle di Isaksen che migliorare nel ruolo di titolare».