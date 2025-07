Lazio, crescono ancora gli abbonamenti: l’affetto dei tifosi biancocelesti sorprende anche Sarri

Lazio, crescono ancora gli abbonamenti: l’affetto dei tifosi biancocelesti sorprende anche il tecnico Maurizio Sarri

Nonostante le tensioni legate alla gestione societaria e un mercato estivo ancora poco movimentato, i tifosi della Lazio stanno dimostrando un attaccamento straordinario ai colori biancocelesti. La campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 sta registrando numeri in costante crescita, segno evidente di una fede incrollabile. A due giorni dalla soglia dei 26.000 abbonamenti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il dato è stato ulteriormente superato.

Questa risposta della tifoseria ha colpito anche il tecnico Maurizio Sarri, 65 anni, ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus, noto per il suo stile di gioco offensivo e la filosofia del “Sarrismo”. In conferenza stampa, Sarri ha sottolineato con forza il legame profondo con l’ambiente laziale: “Questo è uno dei motivi per cui ho detto che la lazialità ti invade.”

Campagna abbonamenti tra le migliori dell’era Lotito

I dati aggiornati collocano la campagna abbonamenti attuale tra le cinque migliori dell’intera gestione di Claudio Lotito, presidente del club dal 2004. Solo le stagioni 2004/05, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 hanno registrato numeri superiori, rispettivamente con 28.731, 26.193, 30.333 e 29.036 tessere sottoscritte. Tuttavia, con un mese ancora da giocare prima dell’inizio ufficiale del campionato, è ancora presto per definire il numero definitivo.

L’amore per la Lazio supera ogni ostacolo

Il dato sull’affluenza degli abbonati è più che un numero: è il simbolo di una passione che non conosce pause. In un periodo complicato sul piano sportivo e societario, il sostegno dei tifosi dimostra come l’amore per la maglia biancoceleste non sia soggetto a logiche di mercato o risultati. È un legame viscerale, che spinge migliaia di persone a riempire gli spalti dell’Olimpico, stagione dopo stagione.