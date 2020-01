Lazio, il dott. Rodia: «Caicedo non ha niente di problematico»

Il dott. Rodia, al termine della gara tra Lazio e Cremonese, ha commentato le condizioni di Felipe Caicedo

Contro la Cremonese, il mister della Lazio Simone Inzaghi ha voluto schierare le seconde linee anche per dargli più minutaggio. Caicedo non è stato convocato ed il medico sociale Rodia ha spiegato il perché alla radio sociale, scacciando qualsiasi paura per uno stop più lungo di una semplice partita. A Lazio Style Radio:

«Caicedo non ha niente di problematico, solamente un male di stagione. Poteva forzare ma in vista dei prossimi impegni abbiamo preferito non rischiare».