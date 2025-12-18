Hanno Detto
Lazio Cremonese, Dalla Palma durissimo per la designazione: «La Lazio nelle ultime partite è stata penalizzata e Rocchi designa Pairetto? Una provocazione! Si doveva fare più attenzione»
Lazio Cremonese, Dalla Palma durissimo per la designazione. Il giornalista ha espresso tutte le sue perplessità riguardo la scelta di Pairetto
A due giorni da Lazio Cremonese, gara delicata per i biancocelesti sia per la classifica sia per il clima attorno alla squadra, Alberto Dalla Palma, giornalista ed esperto dell’ambiente laziale, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.
Il suo intervento ha toccato diversi temi: dalla designazione arbitrale di Luca Pairetto, alle scelte tecniche di Maurizio Sarri, fino alle possibili mosse di mercato che potrebbero coinvolgere Nuno Tavares e Taty Castellanos. Un’analisi dura, senza sconti, che riflette il momento di tensione vissuto in casa Lazio.
PAIRETTO – «La Lazio nelle ultime partite è stata penalizzata dagli arbitri e Rocchi designa Pairetto, non va bene, è una provocazione. Quattro partite non si giocheranno per gli impegni della Supercoppa a Riad, quindi si poteva fare più attenzione. Il coefficiente di errore di Pairetto è altissimo. Speriamo che vada tutto bene, ma è inaccettabile come designazione. Parliamo di un arbitro che è stato fermato più volte».
LAZIO-CREMONESE – «Vardy sappiamo che è un giocatore forte, Bonazzoli ha dei colpi a sorpresa. La Lazio, però, ha una grande fase difensiva, quindi può tenere a bada questi pericoli, cercando di fare un gol aggrappandosi a Castellanos. Noslin ha segnato un gol che ha fatto la storia di questo campionato, ha un’adrenalina importante e dalla sua avrà anche l’affetto del pubblico. Mi aspetto che sia titolare, non so in che ruolo, ma deve giocare».
TAVARES – «Tavares? Non me lo aspetto riadattato a centrocampo o come esterno. Credo sia il primo sulla lista dei partenti di Sarri, trovargli una destinazione penso sia complicato, forse solo in Arabia Saudita».
CASTELLANOS – «Non è l’ultimo appello per Castellanos, lo dovrai tenere fino a metà gennaio. Se chiedi 40 milioni di euro a fronte di offerte da 20 significa che lo rendi incedibile».
