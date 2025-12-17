News
Arbitro Lazio Cremonese, ecco chi dirigerà la sfida dell’Olimpico valida per la sedicesima giornata di Serie A! La designazione completa dell’Aia
Forte del successo eroico conquistato al Tardini contro il Parma, arrivato nonostante la doppia inferiorità numerica, la Lazio va a caccia del bis davanti al proprio pubblico. I biancocelesti torneranno in campo sabato 20 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, dove affronteranno la Cremonese nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A.
Per una sfida delicata e importante in chiave classifica, l’AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale. A dirigere l’incontro sarà Luca Pairetto, arbitro della sezione di Nichelino, direttore di gara esperto e spesso impiegato nei match di alta intensità del campionato italiano. Pairetto sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Regattieri, mentre il ruolo di IV Uomo sarà affidato a Bonacina.
Per quanto riguarda la tecnologia, in sala VAR ci sarà Camplone, affiancato da Manganiello nel ruolo di AVAR. Un team arbitrale chiamato a gestire una gara che si preannuncia combattuta, considerando l’emergenza in casa Lazio e la necessità dei grigiorossi di fare punti.
La squadra di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, cercherà continuità di risultati nonostante le numerose assenze, affidandosi ancora una volta al sostegno del pubblico dell’Olimpico. L’attenzione sarà massima anche sul fronte arbitrale, dopo le polemiche seguite alle espulsioni rimediate nella precedente gara di campionato.
Designazione arbitrale completa
- Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino)
- Assistenti: Laudato – Regattieri
- IV Uomo: Bonacina
- VAR: Camplone
- AVAR: Manganiello
