Lazio Cremonese, Baschirotto avverte i biancocelesti: «Torino alle spalle, ora concentrazione massima. Sono in uno dei momenti migliori della mia carriera»

Lazio Cremonese, Baschirotto avverte i biancocelesti. Le parole del difensore della Cremonese in vista della sfida di campionato di sabato

A due giorni dalla sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, il difensore della Cremonese Federico Baschirotto è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra grigiorossa dopo la sconfitta contro il Torino e per proiettarsi sul prossimo impegno di campionato. Parole lucide e determinate, che raccontano un gruppo pronto a voltare pagina e un giocatore consapevole della propria crescita.

TORINO E REAZIONE DELLA SQUADRA – «È stata una partita combattuta, abbiamo subito gol su un rimpallo ma di occasioni per segnare ne abbiamo avute. Sul potenziale calcio di rigore il mister e la società hanno già preso posizione, noi giocatori dobbiamo solo pensare alla partita con la Lazio per lavorare al meglio in settimana. Torino fa parte del passato, concentriamoci sul prossimo impegno, che è l’unica cosa che conta per raggiungere il nostro obiettivo».

L’EPISODIO DEL GOL SUBITO – «È stata una carambola: io sono andato a colpire il pallone, Zapata ci ha messo il piede ed è finita su Vlasic. Siamo stati sfortunati, ma al di là di quello la squadra ha cercato sempre di rimettere in piedi la partita».

CRESCITA PERSONALE E AMBIZIONI – «Sono in uno dei momenti migliori della mia carriera, sono felice di essere qui e ho grandi ambizioni per il futuro. Cerco di migliorarmi giorno dopo giorno e voglio dimostrare ancora tanto in questo campionato e per la Cremonese».