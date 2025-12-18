 Lazio Cremonese: i precedenti all’Olimpico, ultima gara casalinga del 2025
Lazio Cremonese: i precedenti all’Olimpico, ultima gara casalinga del 2025

4 ore ago

Tifosi Cremonese

Lazio Cremonese, i numeri in casa contro i lombardi: biancocelesti all’Olimpico per l’ultima del 2025

Lazio Cremonese, sfida di fine anno: i biancocelesti chiudono il 2025 all’Olimpico, statistiche e curiosità sui precedenti contro i lombardi. Ecco il dato raccolto dal club:

NOTA CLUB – La squadra di Sarri si prepara ad affrontare la Cremonese.

Una partita che vede i numeri a favore della Lazio: su 8 gare di Serie A in casa infatti, i biancocelesti hanno vinto 7 volte, l`ultima per 3-2 nel maggio 2023. Completa il dato un pareggio (manca dall` 1-1 del settembre 1989). Sono inoltre 22 i gol capitolini, contro i 9 grigiorossi.

Precedenti totali: 31 (16 vittorie Lazio, 7 pareggi, 8 vittorie Cremonese)

Ultima vittoria Lazio: 3-2 (28.05.2023)

Ultima vittoria Cremonese: 2-1 (24.03.1996)

Ultimo pareggio: 0-0 (02.04.1995)

Gol totali Lazio: 49

Gol totali Cremonese: 28

Capocannoniere della sfida: Gustavo Dezotti 4 gol

Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 6-0 Lazio (1929)

