News
Lazio Cremonese: i precedenti all’Olimpico, ultima gara casalinga del 2025
Lazio Cremonese, i numeri in casa contro i lombardi: biancocelesti all’Olimpico per l’ultima del 2025
Lazio Cremonese, sfida di fine anno: i biancocelesti chiudono il 2025 all’Olimpico, statistiche e curiosità sui precedenti contro i lombardi. Ecco il dato raccolto dal club:
NOTA CLUB – La squadra di Sarri si prepara ad affrontare la Cremonese.
Una partita che vede i numeri a favore della Lazio: su 8 gare di Serie A in casa infatti, i biancocelesti hanno vinto 7 volte, l`ultima per 3-2 nel maggio 2023. Completa il dato un pareggio (manca dall` 1-1 del settembre 1989). Sono inoltre 22 i gol capitolini, contro i 9 grigiorossi.
Precedenti totali: 31 (16 vittorie Lazio, 7 pareggi, 8 vittorie Cremonese)
Ultima vittoria Lazio: 3-2 (28.05.2023)
Ultima vittoria Cremonese: 2-1 (24.03.1996)
Ultimo pareggio: 0-0 (02.04.1995)
Gol totali Lazio: 49
Gol totali Cremonese: 28
Capocannoniere della sfida: Gustavo Dezotti 4 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 6-0 Lazio (1929)
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
News
Ex Lazio, Raul Moro si prende la scena in Olanda! Primo gol e primo assist nel match di coppa contro l’Excelsior per l’attaccante dell’Ajax, passato dai biancocelesti
Ex Lazio, Raul Moro si prende la scena nella KNVB Beker: prima rete e primo assist stagionale con l’Ajax contro...
Calciomercato Lazio, sprint tra attese e incastri: prima le cessioni, poi attesi due colpi! Ecco quali sono i principali obiettivi dei biancocelesti per gennaio
Calciomercato Lazio, sprint tra attese e incastri: prima le cessioni, poi attesi due colpi! Ecco quali sono i principali obiettivi...
Lazio Cremonese, si preannuncia un Olimpico quasi sold out: il numero dei biglietti venduti fino ad ora
Lazio Cremonese, l’Olimpico si prepara alla sfida: Sarri cerca continuità e il regalo di Natale ai tifosi. I biancocelesti non...