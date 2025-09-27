Lazio, parla Cragnotti: «Abbiamo dato tante soddisfazioni, spero che il futuro ce ne di altri. Pensai di prendere Ronaldo...»

Lazio, Cragnotti dice tutto: «Abbiamo dato tante soddisfazioni, spero che il futuro ce ne di altri. Pensai di prendere Ronaldo…». Le parole

In occasione dei 40 anni di Lazialità, celebrati in Campidoglio, Sergio Cragnotti ha preso parte all’evento e successivamente è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove ha ripercorso la sua esperienza da presidente della Lazio e ha espresso considerazioni sul futuro del club sotto la guida di Claudio Lotito.

PAROLE – «Abbiamo dato tante soddisfazioni, spero che il futuro ce ne di altri. Mio fratello il vero laziale? Giovanni era un grande sostenitore, seguiva la Lazio da ragazzo e poi ci ho pensato io. I miei criteri erano differenti, ancora non ero un tifoso emozionato. Avevo criteri industriali, ci avevo visto lungo perché il calcio ora, in mano ai fondi. è destinato a fare spettacolo nel mondo. Ora servono tante finanze, periamo che il futuro sia ancor emozionante. Signori? La logica era che usciva un campione e ne entrava un altro. Pensai di prendere Ronaldo. Non ci riuscimmo anche perché i tifosi all’epoca non capivano ma il futuro ci ha dato ragione. Io ho apportato un cambiamento di pensiero nella gestione del calcio. Ho avuto ragione. All’epoca ci fu anche uno sciopero dei tifosi perché li avevo definito clienti. Ma mi riferivo ad essere fruitori di uno spettacolo”.Il futuro? Lotito sta con i piedi per terra, conduce la società con le proprie forze. Ora servono grandi risorse, i club ora sono una società finanziaria».

Sergio Cragnotti, presidente della Lazio dal 1992 al 2003, ha legato il suo nome a una delle stagioni più vincenti della storia biancoceleste. Sotto la sua guida arrivarono campioni di livello mondiale e trofei prestigiosi, culminati con lo scudetto del 2000. La sua gestione, pur segnata anche da difficoltà economiche, resta indimenticabile per i tifosi laziali.