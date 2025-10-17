Lazio, cosa non sta andando per il verso giusto (oltre al mercato)? Le ultime - Lazio News 24

Lazio, tra scelte tattiche e comunicazione: il punto di Giulio Cardone

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha analizzato la situazione attuale della Lazio in vista dell’imminente sfida contro l’Atalanta, soffermandosi su diversi aspetti: dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori, come Zaccagni e Pellegrini, fino alla gestione della comunicazione da parte della società.

Uno dei nodi principali riguarda Mattia Zaccagni, che tornerà a disposizione per la trasferta di Bergamo. Secondo Cardone, però, è difficile che Sarri decida di lanciarlo subito dal primo minuto: «Zaccagni ci sarà, ma credo che partirà dalla panchina. Se invece venisse schierato titolare, la Lazio tornerebbe al 4-3-3 classico, quello più coerente con le idee di Sarri». In caso contrario, l’alternativa sarebbe un 4-3-3 che in fase di non possesso si trasformerebbe in un 4-4-2, con Basic pronto ad agire da esterno in copertura.

Più complicata la situazione di Luca Pellegrini, il quale continua ad accusare dolore al ginocchio destro. «Ha fatto una nuova risonanza, ma il fastidio non passa. Nulla di rotto, ma il problema rimediato a Genova non si è ancora assorbito», ha spiegato Cardone. Con ogni probabilità, il terzino non sarà disponibile per il match contro l’Atalanta.

Un altro tema toccato dal giornalista riguarda la comunicazione della Lazio, ritenuta spesso inefficace, soprattutto nei confronti dei tifosi. «Il metodo comunicativo è disastroso. Non parlo dei giornalisti, ma del modo in cui la società gestisce la diffusione delle notizie», ha dichiarato Cardone. Il caso più recente è quello legato a un messaggio di Fabiani, pubblicato e poi rimosso da una chat condivisa con i media, su cui la Lazio non ha mai rilasciato un chiarimento ufficiale.

Cardone ha anche fatto un breve accenno alla situazione di Isaksen, rientrato dagli impegni con la Danimarca: «Ha fatto bene, soprattutto nella seconda partita. Ma per la Lazio non è ancora pronto a partire titolare: deve ritrovare la condizione fisica ottimale e accumulare minuti».

In sintesi, la Lazio si prepara a un match delicato con qualche incertezza, sia in campo che fuori. Le scelte tattiche di Sarri saranno decisive, ma lo sarà anche la capacità del club di ricompattarsi e comunicare con chiarezza, soprattutto in un momento in cui la pressione inizia a farsi sentire.

