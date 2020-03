Lazio, Correa non è più solo: quarantena con Luiz Felipe – FOTO

Lazio, il Tucu Correa è a Roma ma almeno in ottima compagnia insieme al suo compagno di squadra Luiz Felipe

Tutta Italia è stretta nella morsa del coronavirus. La regola è solo una: stare a casa e uscire solo se strettamente necessario. Così alcuni giocatori della Lazio sono rimasti a Roma senza i loro affetti.

Questo è successo a Correa, lontano dalla famiglia e anche dalla compagna Desiree che prima si trovava in America per lavoro e ora a casa in Argentina. Il Tucu però ha trovato qualcuno che gli farà compagnia, la quarantena infatti la passerà insieme al suo compagno di squadra Luiz Felipe.