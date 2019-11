Lazio, Correa dà la carica per l’Europa League – FOTO

Lazio, Joaquin Correa chiama alla carica per la partita di domani sera contro il Cluj con un post su Instagram

Domani sera la Lazio incontrerà il Cluj allo Stadio Olimpico per tentare l’impresa di rimanere in Europa League. Per chiamare alla carica tutti i tifosi per dare supporto alla squadra, Joaquin Correa pubblica un post su Instagram. L’argentino ha giocato solo 163 minuti fino adesso e deve ancora lasciare il segno con una sua rete europea. Ecco la carica che dà El Tucu:

Visualizza questo post su Instagram Tomorrow @europaleague @official_sslazio 👊🏼👊🏼 Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea) in data: 27 Nov 2019 alle ore 10:45 PST

