Lazio, i convocati della Grecia: ecco la decisione su Mandas. Il portiere anche col Genoa dovrebbe rimanere in panchina a beneficio di Provedel

Zero minuti in biancoceleste, ma un posto fisso in Nazionale. È la particolare e, per certi versi, paradossale situazione di Christos Mandas, il portiere greco che sta vivendo una doppia vita: riserva di lusso alla Lazio, ma punto di riferimento per la sua Grecia.

Arrivato in estate per fare da vice a Ivan Provedel, il giovane portiere non ha ancora avuto modo di fare il suo esordio ufficiale. Maurizio Sarri, infatti, non ha mai avuto dubbi, affidando la difesa dei pali all’esperto portiere italiano in tutte le prime quattro giornate di campionato. Una scelta che verrà confermata anche questa sera nella delicata trasferta di Genova, con l’ex Spezia che guiderà regolarmente la difesa. Per Mandas, quindi, il ruolo attuale è quello di attendere pazientemente la sua occasione, lavorando in silenzio a Formello e facendosi trovare pronto per quando verrà chiamato in causa.

Tuttavia, se a Roma il suo impiego è nullo, in patria la sua considerazione è altissima. Nonostante l’inattività con il club, il commissario tecnico della Grecia non ha esitato a convocarlo per i prossimi, cruciali impegni di qualificazione al Mondiale. Un’attestazione di stima importantissima, che conferma il valore del giocatore a livello internazionale.

La nazionale ellenica, infatti, sarà impegnata in un doppio, difficile incontro: il 9 ottobre affronterà la Scozia e il 12 ottobre se la vedrà con la Danimarca. Due partite decisive in cui Mandas sarà a disposizione per difendere i colori del suo paese. Una vetrina prestigiosa e un’iniezione di fiducia per un portiere che, in attesa di prendersi la Lazio, continua a essere un protagonista nel calcio che conta.