Lazio, i convocati del Como per la Coppa Italia: Fabrebas lancia segnali chiari anche verso il debutto coi biancocelesti in Serie A

L’attesa è finita. Anche se il debutto in Serie A del Como è fissato per il 24 agosto contro la Lazio, la stagione ufficiale della squadra lariana inizia di fatto domani, sabato 16 agosto. La formazione guidata da Cesc Fàbregas farà il suo esordio nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, una sfida da dentro o fuori contro il Sudtirol che rappresenta il primo, vero banco di prova per un club dalle ambizioni rinnovate.

In vista di questo importante appuntamento, il tecnico spagnolo ha diramato la lista ufficiale dei convocati, offrendo ai tifosi un primo, entusiasmante assaggio del nuovo Como. Scorrendo i nomi, spiccano infatti le presenze di alcuni dei colpi più significativi di un super mercato estivo che ha acceso l’entusiasmo della piazza. Tra questi, le inclusioni più attese sono quelle del nuovo difensore Ramon e, soprattutto, del centravanti spagnolo Álvaro Morata. La sua convocazione apre le porte a un possibile debutto immediato, un momento che tutti i sostenitori comaschi attendono con trepidazione.

La sfida contro il Sudtirol è dunque molto più di un semplice turno di coppa: è la prima occasione per vedere all’opera una squadra profondamente rinnovata e rinforzata, chiamata a dimostrare fin da subito il proprio valore e a iniziare con il piede giusto un’annata carica di aspettative. Di seguito, la lista completa dei giocatori a disposizione di Fàbregas per la partita.

I convocati di Fàbregas:

Portieri: Butez, Menke, Vigorito;

Difensori: Kempf, Goldaniga, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Van der Brempt;

Centrocampisti: Caqueret, Roberto, Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha;

Attaccanti: Morata, Gabrielloni, Douvikas, Rodriguez, Diao, Addai, Cutrone;