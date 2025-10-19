Lazio a sorpresa: in questo dato la squadra di Sarri è tra le migliori d’Europa. Sempre più chiaro il DNA della squadra biancoceleste

La Lazio si prepara a una delle trasferte più ardue della stagione, attesa sul campo di un’Atalanta in stato di grazia, ancora imbattuta in questo campionato. Per i biancocelesti, il momento è diametralmente opposto: tra assenze pesanti, infortuni e problematiche di varia natura, Maurizio Sarri si presenta a Bergamo con una squadra in piena emergenza, costretta a cercare un’impresa.

Per farlo, il tecnico dovrà provare a tirar fuori dal cilindro quella solidità difensiva che era stata il marchio di fabbrica della Lazio del secondo posto. I tempi e gli interpreti sono cambiati, ma la cura della fase difensiva resta un dogma per l’allenatore toscano, la base da cui ripartire per fermare l’attacco bergamasco.

La domanda, dunque, sorge spontanea: vedremo una Lazio costretta a snaturarsi, giocando una partita prettamente di difesa e contropiede? È uno scenario molto probabile. Ma, a sorpresa, questa strategia potrebbe non essere un ripiego, quanto l’esaltazione di una caratteristica peculiare, e finora molto efficace, della squadra di Sarri.

A confermare questa ipotesi è un dato statistico riportato dal Corriere dello Sport, che svela un volto inaspettato del “Sarrismo” capitolino. La Lazio, infatti, non è solo possesso palla: è sia la squadra che ha effettuato più passaggi in verticale in questa Serie A (ben 956), sia quella che vanta più reti messe a segno al termine di azioni in contropiede nel torneo in corso (3).

Un’attitudine al ribaltamento di fronte rapido che pone la Lazio ai vertici non solo in Italia. Se si allarga l’analisi ai top 5 campionati europei, in questo inizio di stagione solo il Siviglia (con 5 gol), il Bayern Monaco e il Real Madrid (entrambe a 4) hanno fatto meglio dei biancocelesti in ripartenza. Contro un’avversaria come l’Atalanta, che fa della pressione la sua arma migliore, attendere e colpire in velocità potrebbe rivelarsi non un piano B, ma la strategia perfetta.

Leggi anche: Lazio, per Dia è tempo di dimostrare il suo valore. Nel mezzo anche un precedente