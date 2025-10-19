Lazio, per Dia è tempo di dimostrare il suo valore. Nel mezzo anche un precedente - Lazio News 24

Lazio, sfida all’Atalanta: per Dia è tempo di riscatto. La situazione guardando i precedenti

La prossima sfida della Lazio contro l’Atalanta non sarà importante solo per la classifica, ma anche sul piano personale per Boulaye Dia. L’attaccante senegalese ha infatti un conto in sospeso con la squadra bergamasca e, per lui, questa partita rappresenta l’occasione ideale per chiudere una dolorosa parentesi del passato.

Come riportato da Il Messaggero, Dia tornerà titolare proprio a Bergamo, nello stadio dove ha vissuto la pagina più amara della sua carriera. Era gennaio 2023 quando, con la maglia della Salernitana, subì un pesantissimo 8-2 contro l’Atalanta. Una sconfitta umiliante per tutta la squadra, ma anche un ricordo personale da cancellare per l’attaccante senegalese, che in quella gara riuscì comunque a siglare un gol, l’ultimo di una partita già compromessa.

Oggi, con la maglia della Lazio, Dia ha l’opportunità di voltare pagina. Dopo un avvio di stagione complicato, segnato da problemi fisici e da un lungo adattamento, l’ex Villarreal vuole dimostrare il suo valore e ripagare la fiducia del tecnico. Il suo ultimo gol risale alla seconda giornata di campionato, nella sfida contro il Verona: troppo poco per un giocatore su cui la Lazio ha puntato per dare maggiore incisività all’attacco.

La partita contro l’Atalanta, dunque, ha un doppio significato: fondamentale per la Lazio, che ha bisogno di punti per risalire in classifica e tenere il passo delle squadre europee, ma anche personale per Dia, deciso a riscattarsi proprio lì dove tutto andò storto.

Il tecnico Tudor sembra intenzionato a concedergli fiducia, schierandolo dal primo minuto. La speranza della tifoseria biancoceleste è che questa sia la partita della svolta, non solo per l’attaccante senegalese, ma anche per l’intera Lazio, ancora in cerca della propria identità offensiva.

Con un Dia motivato e desideroso di rivincita, la Lazio può affrontare l’Atalanta con maggiore fiducia. E se dovesse arrivare un gol proprio da lui, il cerchio si chiuderebbe simbolicamente: una ferita del passato trasformata in occasione di riscatto, per sé stesso e per la Lazio.

