Lazio, col Napoli torna disponibile Akpa, dubbio Fares

Lazio, contro Napoli e Milan torna a disposizione solo Akpa Akpro? Difficili se non impossibili i recuperi di Leiva e Acerbi

Al rientro da Benevento la Lazio fa la conta degli infortunati. Senad Lulic rimarrà ai box, ha speranze di convocazione Vedat Muriqi, che sfrutterà la sosta natalizia per rimettersi in carreggiata. Niente da fare per Leiva, difficilmente verrà rischiato Acerbi: le probabilità di vederlo in campo sembrano ridotte al lumicino. Contro i partenopei sarà nuovamente a disposizione Akpa Akpro, che in Campania era squalificato. In avanti da valutare le condizioni di Immobile e Correa, sfiniti dal tour de force delle ultime settimane. In difesa occhio a Radu, che difficilmente ha giocato tre gare consecutive dal 1′ ma che dovrà stringere i denti data l’emergenza. In dubbio Fares, alle prese con problemi al polpaccio.