Lazio, Codignoni non ha dubbi: «I biancocelesti hanno un allenatore importante e potrebbero fare una grande partenza». Le parole

Nel corso di un’intervista a Lazio Style Radio, il noto radiocronista di Rai Radio Uno e voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto, Manuel Codignoni, ha condiviso il suo punto di vista in vista dell’imminente avvio della nuova stagione calcistica. Con meno di tre settimane al fischio d’inizio del campionato, il giornalista ha tracciato le prime ipotesi sulla griglia di partenza della Serie A, analizzando potenziale e ambizioni delle principali squadre in corsa. Ecco le parole sui biancocelesti:

PAROLE – «Inter e Napoli sono per me oggettivamente le rose più forti e complete. Sulla Roma dico che mi intriga il progetto Gasperini, è un allenatore che in una big può fare molto bene o molto male. Certo è che se la squadra dovesse recepire i suoi metodi, allora potrebbe volare. La Lazio ha un allenatore importante e potrebbe fare una grande partenza, perché l’allenatore conosce in gran parte la rosa e i giocatori ormai sono amalgamati tra loro. E poi c’è l’aspetto di poter giocare una partita a settimana. La Lazio per me ha una rosa leggermente inferiore alle squadre che le ho messo davanti, ma sono convinto che partirà molto bene. La Juventus a oggi mi convince poco, credo abbia ancora troppi nodi irrisolti, a partire da Vlahovic, vediamo come finirà il mercato.

La partita dipenderà anche dal livello di preparazione fisica, ci sarà anche il fattore caldo a incidere. Il Como però sarà un cantiere aperto, perché sta cambiando tanti giocatori, quindi questo può essere un aspetto che favorisce la Lazio. Certo il Como è una realtà importante, sta spendendo tanto e ha un allenatore bravo, che da un’identità chiara alla sua squadra, l’anno scorso si è salvato benissimo“. Sempre sulla Lazio, Codignoni punta su Cancellieri: “Per me Cancellieri è un giocatore interessante, l’ho visto bene nelle amichevoli, chissà che questo non possa essere il suo anno. Ha caratteristiche importanti, finora non è esploso, ma può diventare una soluzione per la Lazio».