Lazio, è il compleanno di Gigot: il difensore spegne 32 candeline. La società biancoceleste lo ha festeggiato sui propri canali

Un compleanno lontano dal campo, ma non dall’affetto dei suoi tifosi. Oggi, 12 ottobre 2025, Samuel Gigot compie 32 anni, e la Lazio ha voluto celebrare il suo roccioso difensore con un messaggio di auguri sui propri canali social. Un gesto importante per un giocatore che sta vivendo un momento difficile, costretto ai box da un infortunio che lo tiene fermo da diverso tempo.

La buona notizia, arrivata pochi giorni fa, è che il centrale francese ha finalmente iniziato il suo percorso riabilitativo. Un primo, fondamentale passo verso il rientro in campo, un traguardo che Sarri e i tifosi attendono con ansia. L’assenza di un lottatore come lui, infatti, si è fatta sentire nella retroguardia biancoceleste.

Nato ad Avignone, Gigot è un esempio di tenacia e gavetta. Dopo aver debuttato tra i professionisti in Ligue 2 nel 2013 con la squadra della sua città, l’Arles-Avignon, ha costruito la sua carriera passo dopo passo, fino ad arrivare al palcoscenico della Ligue 1 con la prestigiosa maglia dell’Olympique Marsiglia.

Nell’agosto del 2024, la chiamata della Lazio e l’approdo in Serie A. Il suo impatto è stato subito positivo: l’esordio in Europa contro il Twente e, il mese successivo, la gioia del suo primo gol in biancoceleste contro il Bologna, un momento che lo ha fatto entrare subito nel cuore dei tifosi.

Oggi, nel giorno del suo compleanno, l’augurio di tutto il mondo laziale è doppio: non solo per la festa, ma soprattutto per un recupero rapido e completo. La speranza è di rivederlo al più presto al centro della difesa, a lottare su ogni pallone come ha sempre fatto.