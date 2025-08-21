Lazio, col Como super occasione per Cancellieri. Non capitava dal 2022 che… L’esterno biancoceleste partirà dal 1′

Un’occasione da non sprecare, una seconda chance per dimostrare di essere finalmente pronto per la Lazio. Il destino sembra aver apparecchiato la tavola per Matteo Cancellieri, che nel debutto stagionale di domenica 24 agosto contro il Como si candida prepotentemente a una maglia da titolare. L’assenza forzata di Gustav Isaksen, fermato dalla mononucleosi e costretto a saltare le prime due giornate, apre infatti un ballottaggio serrato sulla fascia destra dell’attacco di Maurizio Sarri.

A contendergli il posto c’è un monumento del calcio mondiale come Pedro, leggenda biancoceleste che continua a garantire lampi di classe, esperienza e affidabilità. Tuttavia, i segnali emersi durante la preparazione estiva, come sottolinea il Corriere dello Sport, hanno rilanciato con forza le quotazioni dell’ex Verona, apparso un giocatore trasformato rispetto alla sua prima, timida esperienza nella Capitale. Più maturo tatticamente, più consapevole dei propri mezzi e con una fame diversa, quella di chi vuole prendersi ciò che in passato non è riuscito a conquistare.

I due gol realizzati nelle amichevoli, che lo hanno laureato capocannoniere estivo al pari di Pedro, sono la prova tangibile di una crescita evidente. Lontani sono i tempi della sua prima stagione con Sarri, conclusa con appena 602 minuti giocati e poco incisivi. Le esperienze in prestito lo hanno forgiato nel corpo e nella mente, restituendo alla Lazio un calciatore pronto a sfidare le gerarchie.

L’ultima volta che Cancellieri partì titolare in Serie A con l’aquila sul petto risale a un’era quasi geologica fa, nel novembre 2022 contro il Monza, in una situazione di piena emergenza. Oggi lo scenario è diverso. Non è più una scelta dettata dalla necessità, ma una candidatura costruita sul campo, allenamento dopo allenamento. La sfida con Pedro per l’out di destra è aperta, ma questa volta Matteo Cancellieri sembra avere tutte le carte in regola per vincerla e per convincere Sarri, che non ha mai smesso di seguirlo e stimolarlo, di poter essere un protagonista del presente biancoceleste.