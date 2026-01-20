Lazio Como, Fabregas guida il Como a una vittoria trionfale contro la squadra di Sarri: la disamina della sfida di ieri sera

Lazio Como, una lezione di calcio quella data dalla squadra di Fabregas ai capitolini, con un 3-0 che rilancia le ambizioni europee dei lariani

Il Lazio Como si è trasformata in una festa per i lariani, che ha trionfato 3-0 all’Olimpico, infliggendo alla squadra di Maurizio Sarri la quinta sconfitta casalinga della stagione. Nonostante il risultato, a impressionare è stato il gioco dei ragazzi di Fabregas, che, con un possesso palla del 66%, hanno dominato in scioltezza, mettendo in mostra un calcio tecnico e preciso. La vittoria, come riportato da Tuttosport, è stata gestita con grande serenità, quasi una passerella, con Fabregas che ha replicato il dominio visto nel primo tempo contro il Milan, andando al riposo con un doppio vantaggio.

I protagonisti: Baturina e Nico Paz

Il primo a mettersi in luce è stato Baturina, che, dopo appena due minuti di gioco, ha sbloccato il risultato con un gol che ha messo subito in chiaro le intenzioni del Como. Successivamente, Nico Paz, dopo aver fallito un rigore parato da Provedel, ha subito riscattato l’errore con un gol strepitoso da fuori area nel secondo tempo, assistito da un pregevole tacco proprio di Baturina.

Lazio: una serata difficile e un obiettivo Europa che si allontana

Nel secondo tempo, la Lazio non ha avuto reazioni. Il risultato di 3-0 ha praticamente chiuso ogni discorso, con la squadra di Sarri che si è definitivamente allontanata dalla zona europea. «La qualificazione all’Europa? Ormai è un miraggio», ha dichiarato Sarri, sconsolato dopo il fischio finale. Prima della partita, infatti, aveva risposto alle dichiarazioni di Lotito e Fabiani: «Non c’è niente di nuovo sotto il cielo laziale. Ascoltate un’intervista di due anni e mezzo fa ad Auronzo di Cadore, sono le stesse parole».

Fabregas: «Giovani, ambiziosi e pronti a crescere»

Dall’altra parte, Fabregas ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della sua squadra, elogiando in particolare Baturina, che sta alzando il livello del gruppo: «È stata una delle migliori partite della mia squadra, dobbiamo essere ambiziosi, siamo una squadra giovane e i giocatori più importanti, come Baturina, adesso stanno alzando il nostro livello». Il tecnico ha concluso affermando che la sua squadra sta crescendo, con grande serenità e determinazione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, la corsa a Giovane e Maldini si fa più intensa: l’obiettivo di Sarri