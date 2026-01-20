Calciomercato Lazio, la corsa a Giovane e Maldini si fa più intensa: l’obiettivo di Sarri

Calciomercato Lazio è in pieno fermento nel calciomercato, con il focus su Giovane e Maldini, due talenti ambiti da diverse big italiane

Con il mercato di gennaio che entra nel vivo, il calciomercato della Lazio si concentra su due nomi di spicco: Giovane Santana do Nascimento e Daniel Maldini. Le trattative si stanno facendo più complesse, con diversi club, tra cui la Juventus e il Napoli, che si sono inseriti nelle negoziazioni. Giovane, attaccante brasiliano del Verona, è uno degli obiettivi principali. Il giovane attaccante, che può rappresentare un investimento per il futuro, ha suscitato l’interesse di Maurizio Sarri per il suo potenziale e la sua versatilità, visto che può giocare in vari ruoli dell’attacco. Il Verona chiede 18-20 milioni per il suo cartellino, ma la Lazio sta valutando una proposta di prestito con diritto di riscatto.

Lazio in competizione per Maldini: la Dea chiede 10 milioni

Anche per Daniel Maldini, il mercato è in pieno movimento. La Lazio è una delle squadre interessate a Maldini, figlio d’arte, ma finora non è riuscita a concludere l’affare. L’Atalanta chiede 10 milioni per il cartellino del fantasista, ma né Comolli per il Napoli né Manna per la Lazio sembrano disposti a soddisfare tale richiesta, preferendo il prestito con diritto di riscatto. La Lazio aveva tentato un’offerta con obbligo di riscatto legato alla qualificazione europea, ma l’affare si è fermato dopo il veto di Maurizio Sarri.

Giovane in pressing, ma la Lazio non molla

Nel frattempo, come riporta TS, Giovane resta un obiettivo caldo per la Lazio, che però deve ancora fare l’affondo decisivo. Il club biancoceleste non è l’unico a monitorare il talento del Verona, con il Napoli che ha già sondato il terreno per un possibile prestito. Tuttavia, come spesso accade, prima devono partire delle cessioni per liberare spazio nel mercato. Il futuro di Giovane sembra ancora incerto, ma la Lazio resta in corsa, pronta a cogliere l’opportunità se le condizioni saranno favorevoli.

