Lazio come il Torino? Sala: «Ai tifosi vengono le convulsioni ma è l’amara realtà». Le dichiarazioni del giornalista sui biancocelesti

Un’analisi lucida, a tratti spietata, per descrivere un presente complicato e un futuro tutto da scrivere. Il giornalista Cristiano Sala, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio, offrendo una prospettiva che guarda tanto alle difficoltà attuali quanto alle decisive scelte che attendono il club a gennaio. Sala ha evidenziato un senso di smarrimento che coinvolge tanto la tifoseria quanto la squadra stessa, intrappolata in un limbo tra ciò che era e ciò che non è ancora.

Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni e fotografano un momento di grande incertezza: «La Lazio l’anno scorso ha fatto metà stagione, se quella è la loro miglior versione stiamo messi male. Preferisco che salga il valore complessivo della squadra, dell’idea di gioco su cui costruire il futuro. Noi stiamo vivendo un passato remoto, non è il presente. Si è in ritardo. Stiamo vedendo una squadra diversa da quella che sarà. L’anno scorso abbiamo visti i primi segnali del ridimensionamento di quello che stiamo vedendo ora. Quando Sarri dice che sei al livello del Torino alla gente gli vengono le convulsioni, ma dobbiamo accettare questa amara realtà. Stiamo vivendo una situazione distopica, come Matthew McConaughey in Interstellar. Atalanta? Come diceva Guardiola, è come andare dal dentista. Squadra forte, che ha programmazione e che si può permettere di rifiutare 45 milioni per Lookman. Gennaio è il punto di svolta che sarà necessario per fare player trading, con un mercato che dovrà esser fatto con lucidità, soprattutto per le cessioni».

Secondo l’analisi di Sala, la Lazio sta vivendo un “passato remoto”, in ritardo su una tabella di marcia che avrebbe dovuto già portare a una squadra rinnovata. L’amara realtà, per quanto difficile da digerire per i tifosi, è quella descritta da Sarri: un livello da metà classifica. L’imminente sfida con l’Atalanta è vista come un ostacolo quasi insormontabile, un “andare dal dentista” contro un club che rappresenta un modello di programmazione. La soluzione, per il giornalista, passa inevitabilmente dalla finestra di mercato di gennaio, un “punto di svolta” cruciale per operare con lucidità, soprattutto sul fronte delle cessioni, e avviare quel player trading necessario per ricostruire.

Leggi anche: Lazio, il progetto giovani è un miraggio: è la squadra che ne impiega meno in Serie A