Lazio, il centrocampo dei biancocelesti è il nodo centrale per Sarri: ecco le prime indicazioni post Fenerbahce

Lazio, il centrocampo dei biancocelesti è il nodo centrale per il tecnico Maurizio Sarri: le prime indicazioni nel day after del Fenerbahce

Il fulcro della Lazio di Maurizio Sarri è al centrocampo. Le scelte del tecnico e la possibilità di dare alla squadra una fisionomia precisa e un gioco interessante passano inevitabilmente dall’assemblaggio del reparto mediano. È questo il rompicapo a cui il “Comandante” si sta dedicando anima e corpo. L’amichevole di ieri a Istanbul contro il Fenerbahçe di Mourinho ha confermato quanto lavoro ci sia ancora da fare, in generale e in particolare proprio sul centrocampo.

La partita, va detto, non è andata male, come riporta La Gazzetta dello Sport. I biancocelesti hanno perso per 1-0, ma senza sfigurare contro una formazione di buon livello e molto più avanti nella preparazione. In Turchia, il campionato inizia l’8 agosto, e il Fenerbahçe è atteso la prossima settimana da un delicato preliminare di Champions League contro il Feyenoord. Una serata complicata era quindi da mettere in preventivo. Invece, la Lazio ha retto abbastanza bene, concedendo ai padroni di casa solo poche occasioni. Al punto che l’unico gol è maturato al 15′ del secondo tempo a causa di un grave errore di Guendouzi, che, in disimpegno, ha consegnato la palla a En-Nesyri, il quale ha servito Kahveci per la rete decisiva. Oltre a questo episodio, i turchi hanno creato solo altre due vere palle-gol: un tiro dal limite di Szymanski parato da Provedel e un colpo di testa di Muldur finito di poco a lato. La Lazio è stata quindi sostanzialmente promossa per la fase difensiva, ma rimandata per quella offensiva, ampiamente insufficiente (un tiro di Dele-Bashiru e un colpo di testa di Cancellieri le uniche conclusioni, entrambe poco pericolose).