Lazio, Cataldi o Rovella? Chi è il favorito nella testa di Sarri. Aveva persino pensato di… Le ultime sulle gerarchie in mediana

Con l’esordio in campionato contro il Como che si avvicina a grandi passi, la Lazio di Maurizio Sarri continua la sua preparazione a Formello. Sebbene l’undici titolare stia prendendo forma, nella mente del tecnico resistono ancora alcuni dubbi cruciali. Tra questi, il più intricato e forse il più significativo dal punto di vista tattico riguarda il cuore pulsante del gioco: la cabina di regia. A pochi giorni dalla sfida, non è ancora stato deciso a chi verranno affidate le chiavi del centrocampo, con Nicolò Rovella and Danilo Cataldi protagonisti di un serrato ballottaggio per una maglia da titolare.

La competizione tra i due è talmente equilibrata che al momento è difficile indicare un chiaro favorito. Lo stesso Sarri, durante il precampionato, aveva manifestato l’intenzione di non stabilire una gerarchia fissa, ma di alternare i due play in base alle esigenze della singola partita. La scelta, infatti, implica un cambio di filosofia per la squadra: schierare Rovella significa puntare su maggiore aggressività, dinamismo e capacità di recuperare palla; affidarsi a Cataldi, invece, vuol dire privilegiare la costruzione dal basso, la geometria e una gestione più ragionata del possesso.

Come sottolinea Il Messaggero, nella mente di Sarri era balenata anche una terza via, un’ipotesi tattica suggestiva che avrebbe visto i due coesistere: testare Rovella nel ruolo di mezzala, al fianco di Guendouzi, con Cataldi a dettare i tempi in regia. Questa soluzione, tuttavia, è stata accantonata per una ragione precisa: la ferma volontà del tecnico di insistere su Fisayo Dele-Bashiru. Sarri è convinto che il nigeriano sia l’unico centrocampista in rosa in grado di garantire un contributo in termini di gol, e il suo progetto di trasformarlo in una mezzala d’assalto ha la priorità.

Di conseguenza, la scelta per il ruolo di regista torna a essere un duello a due. La sensazione, a oggi, è che Rovella parta con un leggero vantaggio per la trasferta di Como. Tuttavia, i dubbi del Comandante sono tutt’altro che fugati. I prossimi cinque giorni di allenamento saranno decisivi per valutare la condizione fisica e mentale dei due giocatori e per prendere una decisione definitiva che orienterà l’approccio tattico della Lazio al suo debutto stagionale.