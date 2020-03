Lazio, la moglie di Cataldi: «Più bravo come papà o nelle punizioni? Bella lotta» FOTO

Elisa, moglie del numero 32 biancoceleste, ha risposto a delle domande sul suo profilo Instagram tra cui questa su Cataldi

Il weekend scorso ha visto la Lazio rimanere ai box per via dei recuperi della 26^ giornata di Serie A. Elisa, la moglie di Danilo Cataldi, ha risposto ad alcune domande poste dai suoi followers su Instagram: molte sul piccolo Tommaso, figlio della coppia. Una in particolare però riguardava proprio il laziale e sul confronto fra l’essere papà e calciatore, specialista nel tirare le punizioni. «Danilo è più bravo come papà o con le punizioni?» ed Elisa ha risposto: «Una bella lotta» inserendo una foto che ritrae padre e figlio sul campo da gioco.