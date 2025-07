Lazio, Cataldi capitano a sorpresa: un segnale chiaro da Sarri per la Lazio che verrà

Lazio, Cataldi sarà il capitano a sorpresa: un segnale chiaro dal tecnico Maurizio Sarri per la Lazio che verrà

Un’immagine ha catturato l’attenzione degli appassionati biancocelesti durante l’amichevole contro la Primavera della Lazio, disputata domenica scorsa: Danilo Cataldi, centrocampista romano classe 1994, indossava la fascia da capitano. Un dettaglio che ha fatto rumore, considerando la presenza in campo di Adam Marusic—difensore montenegrino e figura di spicco nello spogliatoio—e soprattutto alla luce del finale turbolento tra Cataldi e la società nell’estate precedente.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non si tratta di una semplice scelta di circostanza. L’investitura del regista laziale sembra piuttosto una precisa indicazione tecnica da parte di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio organizzato e per la fiducia che ripone nei giocatori in grado di interpretare i suoi schemi tattici.

Cataldi, che ha già dimostrato il proprio valore nel campionato 2022/23 quando fu protagonista nel secondo posto conquistato dalla Lazio, sembra pronto a ritagliarsi nuovamente uno spazio rilevante. La sua profonda conoscenza del sistema di gioco sarriano e la maturità acquisita negli anni lo rendono una pedina fondamentale per la rosa.

Tuttavia, nella gerarchia di centrocampo, Cataldi parte dietro a Nicolò Rovella—giovane ex Juventus che ha mostrato ottime qualità da regista—mentre il francese Matteo Guendouzi (dinamico e grintoso) e il talentuoso Dele-Bashiru (mezzala inglese di origini nigeriane, da poco arrivato a Roma) completano un reparto ricco di opzioni.

La fascia al braccio potrebbe quindi rappresentare non solo un gesto di riconciliazione, ma anche un segnale chiaro per i tifosi e per lo spogliatoio: Sarri punta su Cataldi, ne apprezza la leadership e le qualità tecniche. Un ritorno alla centralità per il centrocampista romano, che potrebbe rivelarsi decisivo nel lungo percorso della Lazio nella stagione 2025/26.