Lazio: Le ali in bilico, il destino di Cancellieri e Noslin tra campo e mercato

Lazio, giorni decisivi per decidere il futuro di Noslin e Cancellieri: i due si giocano la permanenza in rosa

Lo stop di Isaksen, debilitato dalla mononucleosi, è una vera seccatura per Maurizio Sarri, che si ritrova con meno opzioni in attacco. Come sottolinea il Corriere dello Sport, a parte Zaccagni, il tecnico della Lazio può contare su Cancellieri, Noslin o Pedro per le fasce. Il primo sta convincendo più dell’olandese, essendosi presentato bene e mostrando un’attitudine positiva che, per la prima volta, fa sì che Sarri valuti seriamente la sua permanenza nella rosa.

Noslin, d’altra parte, è stato decisivo nell’amichevole contro l’Avellino, da un suo “raid” è nato il rigore trasformato da Guendouzi che ha regalato la vittoria. Tuttavia, il giovane attaccante non riesce ancora a liberarsi di alcuni “disagi”, sia tecnici che tattici, che ne limitano la piena espressione. Questa situazione complica la scelta di Sarri, che deve anche considerare le parole di Pedro. Già in tempi non sospetti, l’esperto attaccante spagnolo aveva parlato della possibilità di rigiocare trequartista, come avveniva nel 4-2-3-1 di Baroni, dichiarando a inizio ritiro, il 16 luglio: “Io posso fare anche il trequartista, per il ruolo di esterno ci sono compagni che ora hanno più forza. Voglio dare il mio aiuto alla squadra, se mi devo adattare in qualche posizione nuova lo farò”. Queste parole, pronunciate due settimane fa, si rivelano oggi una chiave importante per decifrare il futuro tattico della Lazio. Quanto vicino o quanto lontano sia questo cambiamento di ruolo per Pedro, o per altri giocatori, è ancora da vedere, ma l’idea di una maggiore flessibilità tattica è chiara nella mente di Sarri.