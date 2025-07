Lazio, la campagna abbonamenti non rallenta e viaggia spedita! Ecco la prossima data da non perdere

Lazio, la campagna abbonamenti non lasci, anzi raddoppia e viaggia spedita! Ecco la prossima data da non perdere per i tifosi

La campagna abbonamenti della Lazio per la stagione calcistica 2025/26 sta registrando numeri eccezionali, confermando l’entusiasmo e la fedeltà della tifoseria biancoceleste. Con l’apertura della seconda fase di vendita libera, avviata lunedì 14 luglio, il club ha già fatto segnare il tutto esaurito in Curva Nord, cuore pulsante del tifo laziale.

Curva Nord Sold-Out, Tevere e Distinti in Ascesa

A pochi giorni dall’inizio della vendita libera, anche diversi settori della Tribuna Tevere risultano prossimi al completamento della capienza. Nel frattempo, il numero di abbonamenti sottoscritti nei tre settori Distinti — Est, Ovest e Sud — continua a crescere in modo costante. Questo trend riflette l’ottimo rapporto tra la squadra e la sua base di sostenitori, desiderosa di vivere da protagonista la nuova stagione allo Stadio Olimpico di Roma.

Fino al 20 Agosto per Abbonarsi

I tifosi avranno tempo fino alle ore 23:59 di martedì 20 agosto per completare l’acquisto. Gli abbonamenti sono disponibili online sul sito ufficiale della Lazio, presso le ricevitorie abilitate e nei Lazio Style Store presenti sul territorio. Il processo è stato semplificato per consentire una sottoscrizione rapida anche tramite smartphone.

Attesa per il Nuovo Corso di Sarri

Grande attesa anche per l’esordio in panchina di Sarri, tecnico noto per il suo gioco aggressivo e per la capacità di valorizzare giovani talenti. Dopo l’addio di Baroni, Sarri è chiamato a rilanciare le ambizioni della Lazio e a guidarla verso traguardi europei.

Un segnale forte che il popolo laziale è pronto a sostenere la propria squadra, con passione e orgoglio, per tutta la stagione 2025/26.