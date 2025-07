Lazio, il caldo grande protagonista del ritiro di Formello: il commento di Hysaj sui social

Condividi via email

Lazio, il caldo grande protagonista del ritiro dei biancocelesti a Formello: il commento sui social network di Hysaj

Il ritiro della Lazio nel centro sportivo di Formello prosegue, ma le alte temperature di questa estate stanno rendendo la preparazione particolarmente impegnativa per la squadra di Maurizio Sarri. Per cercare di mitigare l’impatto del caldo, gli allenamenti sono stati programmati in orari specifici: la mattina presto, intorno alle 9:30, e il tardo pomeriggio, verso le 18. Nonostante queste precauzioni, il clima torrido continua a farsi sentire, mettendo a dura prova la resistenza fisica dei giocatori.

A testimoniare le difficoltà legate al caldo è stato il difensore Elseid Hysaj. Il giocatore albanese ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che cattura perfettamente la situazione. Ha condiviso una sua foto scattata durante gli allenamenti, visibilmente provato dallo sforzo, accompagnandola con una gif eloquente di un sole “accaldato”. Questo piccolo gesto social di Hysaj evidenzia come il caldo non sia solo un fattore ambientale, ma una vera e propria sfida quotidiana che i calciatori devono affrontare durante la preparazione atletica.

Le condizioni climatiche estreme costringono lo staff tecnico a una gestione ancora più attenta dei carichi di lavoro e dei tempi di recupero, per prevenire infortuni e garantire che la squadra arrivi pronta all’inizio della stagione. La “battaglia” contro il caldo è parte integrante di questo ritiro, e le immagini come quella condivisa da Hysaj ne sono la prova più lampia.