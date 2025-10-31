 Lazio Cagliari, ecco le probabili formazioni e scelte del tecnico biancoceleste Sarri: tutti i dettagli
Lazio Cagliari, ecco le probabili formazioni e scelte del tecnico biancoceleste Sarri: tutti i dettagli

Lazio, incubo neopromosse! Un anno senza successi: quelle squadre restano il tallone d’Achille dei biancocelesti

Lazio, ecco le decisioni del Giudice Sportivo: i giocatori sanzionati dopo la sfida contro il Pisa in Serie A!

Spalletti scrive la storia e batte il tecnico della Lazio Maurizio Sarri: a 66 anni diventa il tecnico più anziano di... La statistica

Lazio, il commento di quel grande esperto non lascia dubbi sulla squadra biancoceleste. Il punto

Lazio Cagliari, ecco le probabili formazioni e scelte del tecnico biancoceleste Sarri: tutti i dettagli

1 ora ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Cagliari, le possibili scelte di Maurizio Sarri: probabili formazioni e tutte le indicazioni della vigilia. Le ultimissime

Il monday night chiude la decima giornata di Serie A con la Lazio che ospita il Cagliari allo Stadio Olimpico. I biancocelesti arrivano dal deludente 0-0 contro il Pisa e Sarri deve ancora fare i conti con diverse assenze: Castellanos, Cancellieri e Rovella restano indisponibili, mentre si attendono i possibili recuperi di Nuno Tavares e Hysaj, almeno per la panchina.

In difesa, davanti a Provedel, è previsto un cambio: Lazzari dovrebbe prendere il posto di Pellegrini, non al meglio per un problema al ginocchio. A completare il reparto ci saranno Gila, Romagnoli e Marusic, confermati come titolari. A centrocampo, invece, Basic potrebbe rifiatare lasciando spazio a Vecino, che affiancherà Guendouzi e Cataldi, entrambi confermati da Sarri per dare equilibrio e solidità alla mediana.

In attacco, sulle corsie esterne ci sarà ancora spazio per Isaksen e Zaccagni, chiamati a dare vivacità e imprevedibilità. Al centro resta aperto il ballottaggio tra Dia, Pedro e Noslin, con Sarri che deciderà solo all’ultimo chi guiderà l’attacco biancoceleste. Una scelta che potrebbe rivelarsi decisiva per dare maggiore incisività a una squadra che ha bisogno di ritrovare gol e continuità.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri.

