Lazio Cagliari, i precedenti sorridono a Sarri: il dato su tutti i match del passato contro i sardi!

Lazio Cagliari, i dati sui precedenti disputati tra Cagliari e Lazio in vista della sfida di questa sera all’Unipol Domus

La rivalità tra Lazio e Cagliari ha visto alternarsi periodi di dominio per entrambe le squadre, ma la squadra di Sarri ha complessivamente un bilancio migliore, grazie a un numero maggiore di vittorie in Serie A. La sfida in programma il 21 febbraio 2026 all’Unipol Domus è un nuovo capitolo di una lunga storia che si arricchisce ogni anno di nuove emozioni.

Lazio Cagliari, tutti i dettagli sulle precedenti vittorie

Su un totale di 60 incontri tra le due squadre in Serie A, la Lazio ha vinto 27 partite, mentre il Cagliari ha conquistato solo 12 successi. I pareggi tra le due formazioni sono stati 21.

I capitolini hanno registrato la propria vittoria più larga nella storia degli scontri diretti il 26 ottobre 2010, con un netto 4-1 inflitto al Cagliari. Questo risultato ha rappresentato una delle vittorie più convincenti contro i sardi ma poco meno di due anni dopo le cose cambiarono.

Infatti per il Cagliari, la vittoria più larga è arrivata il 25 gennaio 2009, quando la squadra isolana trionfò con un sorprendente 1-4 a Roma. Questo è stato uno dei momenti di maggior soddisfazione per il club rossoblù contro i biancocelesti.

Nonostante la netta superiorità della Lazio negli scontri diretti, il Cagliari ha avuto alcuni momenti di gloria che rimarranno nella storia della Serie A. L’incontro di febbraio sarà un’altra occasione per il Cagliari di sfidare il predominio della Lazio, con entrambe le squadre che cercheranno di lasciare il segno in questo capitolo della rivalità.