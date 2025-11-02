 Lazio Cagliari, Pisacane non ha dubbi: «Una squadra che al netto delle assenze vorrà fare bene davanti al proprio pubblico. Sul modulo...»
Lazio Cagliari, Pisacane non ha dubbi: «Una squadra che al netto delle assenze vorrà fare bene davanti al proprio pubblico. Sul modulo...»

Lazio, Dia ha le idee molto chiare: «Spero di giocare di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere partite». Le sue dichiarazioni

Fiore sulla Lazio di Sarri: «Sta facendo anche lo psicologo, la squadra ha bisogno di questa cosa per ripartire! Momento delicato»

Tare ricorda la Coppa Italia nel pre di Milan Roma: «Sfida dal sapore di derby? Ho vinto quello più importante. Allegri? Provato per la scomparsa di Galeone»

Giannichedda sicuro: «Sarri ha dato mentalità e ordine alla Lazio. Ora servono rinforzi per alzare il livello»

Lazio Cagliari, Pisacane non ha dubbi: «Una squadra che al netto delle assenze vorrà fare bene davanti al proprio pubblico. Sul modulo…»

32 minuti ago

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio Cagliari, il tecnico dei rossoblù Pisacane presenta la super sfida contro i biancocelesti: le dichiarazioni dell’allenatore

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha preso la parola in conferenza stampa per introdurre la sfida contro la Lazio, in calendario lunedì 3 novembre allo Stadio Olimpico e valida per la 10ª giornata di Serie A. Un estratto delle sue parole:

LAZIO – «E’ una squadra che al netto delle assenze che si stanno facendo sentire, la Lazio vorrà fare bene davanti al proprio pubblico. Questo è un campionato difficile e dalla squadra mi aspetto che voglia far bene, non vogliamo essere la vittima sacrificale. Vogliamo portare avanti quanto attuato nelle prime uscite».

MODULO – «E’ normale che nel mio piccolo uso la difesa a quattro, è la mia idea. E’ normale che in costruzione mi piace costruire a tre, portando un terzino e un centrocampista sulla linea avversaria. Questa squadra è nata per la linea a quattro, ci auspichiamo che si possa fare bene. Tocca a me mettere i ragazzi nelle condizioni di esprimersi e fare meno danni. E’ chiaro che anche io abbia responsabilità. E’ chiaro che con Luperto e Mina si giochi a quattro».

