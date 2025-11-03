Lazio Cagliari, le parole di Sarri nel post gara: «L’obiettivo è costruire una base solida anche per il futuro. Romagnoli? Fuori per precauzione». Poi il messaggio alla società

Lazio Cagliari, le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri nel post partita della sfida contro i rossoblù

Il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha parlato a DAZN nel post gara della sfida vinta 2-0 contro il Cagliari: le sue dichiarazioni riprese da Lazionews24

PAROLE – «Ci va pazienza per vincere ma stasera era una prova di maturità, loro non perdevano fuori casa da agosto. Una partita molto dura, abbiamo saputo anche soffrire. La squadra sta salendo di livello ed è matura. L’obiettivo è costruire una base solida anche per il futuro»

GOL SUBITI – «In questa prima parte della stagione non abbiamo avuto facilità a segnare, fortunatamente difendiamo bene. La squadra difende davvero bene, da squadra»

SINGOLI – «Uno si aspetta sempre meglio. Stasera intanto si è sbloccato Isaksen dopo la malattia. Zaccagni è gia a 3 gol, abbiamo fuori Castellanos, Dia fa un gran lavoro e la sua fase difensiva ci aiuta molto. Ha qualità tecniche per fare tanto in fase offensiva ma ci dà tanto anche dietro»

INFORTUNI – «Romagnoli? Più fuori per precauzione dopo il dolore al flessore, non ci ha fornito informazioni ma solo un flessore più duro dell’altro. Un jolly mercato? Noi stiamo giocando da tempo senza diversi giocatori, mi servono un po’ più di un jolly mercato magari 3-4»

