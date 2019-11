Antonio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, ha parlato del momento in casa Lazio

Roberto Boninsegna, ex bomber, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto.

PARLA BONINSEGNA – «Credo proprio che il Cagliari possa cullare il sogno Champions. Bisogna vedere come opereranno alcune squadre sul mercato di gennaio ma sono convinto che possa lottare con Lazio, Roma e Atalanta per entrare in Champions».