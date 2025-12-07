Lazio Bologna, nel pre partita commozione per l’omaggio a Mihajlović! L’iniziativa ADMO promossa dal club con la famiglia del doppio ex

Un pre-partita carico di emozioni quello andato in scena allo Stadio Olimpico prima di Lazio Bologna. Non solo il toccante tributo per il ritorno di Ciro Immobile da ex, ma anche un momento profondamente significativo dedicato alla memoria di Sinisa Mihajlović, nel segno della solidarietà.

L’ADMO Lazio – Associazione Donatori di Midollo Osseo era infatti presente con diversi stand informativi per sensibilizzare il pubblico su un tema fondamentale come la donazione del midollo, iniziativa particolarmente legata alla battaglia che Mihajlović ha affrontato con straordinaria dignità.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio, la moglie Arianna e i figli Dusan, Nicholas e Viktorija sono scesi in campo portando uno striscione dell’ADMO, accolti da un lungo e sentito applauso dei 40.000 presenti. L’intero stadio si è unito nel ricordo di Sinisa, figura amatissima sia dai tifosi della Lazio sia da quelli del Bologna, simbolo di coraggio, carattere e umanità.

Un clima di forte commozione ha avvolto l’Olimpico: difficile trattenere le lacrime per la famiglia Mihajlović e per tutti i presenti, che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano e nel cuore di chi lo ha conosciuto.