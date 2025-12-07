 Lazio Bologna, commozione per l'omaggio a Mihajlović!
Connect with us

News

Lazio Bologna, nel pre partita commozione per l'omaggio a Mihajlović! L'iniziativa ADMO promossa dal club con la famiglia del doppio ex

News

Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match della 14a giornata di Serie A

News

Lazio Bologna 1-1: Odgaard risponde a Isksen. Finisce in parità

News

Lazio Bologna, infortunio per Isaksen! L'attaccante danese lascia il campo a fine primo tempo: nuovo guaio per la squadra di Maurizio Sarri. Queste le sensazioni!

News

Lazio Bologna, all'Olimpico tutti in piedi per Immobile nel prepartita! Omaggio ed emozioni per l'ex capitano biancoceleste, oggi attaccante del Bologna

News

Lazio Bologna, nel pre partita commozione per l’omaggio a Mihajlović! L’iniziativa ADMO promossa dal club con la famiglia del doppio ex

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Arianna Mihajlovic

Lazio Bologna, nel pre partita commozione per l’omaggio a Mihajlović! L’iniziativa ADMO promossa dal club con la famiglia del doppio ex

Un pre-partita carico di emozioni quello andato in scena allo Stadio Olimpico prima di Lazio Bologna. Non solo il toccante tributo per il ritorno di Ciro Immobile da ex, ma anche un momento profondamente significativo dedicato alla memoria di Sinisa Mihajlović, nel segno della solidarietà.

L’ADMO Lazio – Associazione Donatori di Midollo Osseo era infatti presente con diversi stand informativi per sensibilizzare il pubblico su un tema fondamentale come la donazione del midollo, iniziativa particolarmente legata alla battaglia che Mihajlović ha affrontato con straordinaria dignità.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio, la moglie Arianna e i figli Dusan, Nicholas e Viktorija sono scesi in campo portando uno striscione dell’ADMO, accolti da un lungo e sentito applauso dei 40.000 presenti. L’intero stadio si è unito nel ricordo di Sinisa, figura amatissima sia dai tifosi della Lazio sia da quelli del Bologna, simbolo di coraggio, carattere e umanità.

Un clima di forte commozione ha avvolto l’Olimpico: difficile trattenere le lacrime per la famiglia Mihajlović e per tutti i presenti, che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano e nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.