Lazio Bologna, Mirra avverte: «Loro tra le squadre migliori. La squadra di Sarri ha le qualità per l’Europa, ma serve maggiore attenzione contro i rossoblù»

Lazio Bologna, Mirra, ex calciatore biancoceleste, avverte la squadra di Maurizio Sarri in vista del match della 14a giornata. Le sue parole

L’ex calciatore della Lazio, Vincenzo Mirra, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la situazione della squadra biancoceleste e fare delle considerazioni sul prossimo impegno contro il Bologna. In particolare, Mirra ha parlato della crescita della Lazio, dell’importanza del Var e delle qualità del Bologna.

SULLA SITUAZIONE DEL VAR – «Sabato il Var ha perso un’occasione unica per fare quello che dovrebbe; se non ci mettono le mani andrà sempre peggio e si perde di credibilità».

SULLA LAZIO E LE COMPETIZIONI EUROPEE – «La Lazio è ben attrezzata e lo sarà soprattutto quando riavrà tutti a disposizione, per me può rientrare nei posti utili per le competizioni europee: lo ha dimostrato nelle ultime partite. Nelle due gare con il Milan, la Lazio ha fatto delle buone prestazioni».

SUL BOLOGNA – «Il Bologna per come gioca, insieme al Como, è una delle squadre migliori. Italiano diventerà un allenatore importante».

SULLA SFIDA CONTRO IL BOLOGNA – «Contro la Cremonese ci sono stati errori individuali, che poi ha pagato tutta la linea difensiva. La Lazio dovrà fare una gara molto attenta, loro dal centrocampo in su sono devastanti, possono essere pericolosi in ogni momento. La Lazio deve fare quello che sa fare meglio: appena riconquista palla deve attaccare la profondità perché lì il Bologna può lasciare qualcosa».